Giornata Mondiale Alzheimer, il progetto di AVO e Amici Cucciolotti per i pazienti

Il progetto, per via di queste sue caratteristiche, è stato avallato da un comitato scientifico formato da medici e docenti dell’Università di Torino che lo ha riconosciuto come valida proposta di intrattenimento attivo adatta anche alla Terza Età e agli adulti fragili. Dal 2022 a oggi milioni di figurine e migliaia di album Amici Cucciolotti sono già stati donati da Pizzardi Editore e distribuiti in centinaia di RSA e di Centri Diurni in tutta Italia. Negli ultimi due anni, l’attività con le figurine è stata avviata, sempre in collaborazione con i Volontari AVO, anche nei reparti di Geriatria e Medicina dell’Ospedale Universitario Molinette e dell’Ospedale Mauriziano di Torino.