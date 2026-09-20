Giornata Mondiale Alzheimer, il progetto di AVO e Amici Cucciolotti per i pazienti

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Il 21 settembre ricorre la Giornata Mondiale dell’Alzheimer e, in questa occasione, si svolgerà presso a Casa della Salute di Spilamberto (MO) un’importante iniziativa di informazione e sensibilizzazione sulla patologia e il suo impatto sociale. L’evento si terrà sabato 26 settembre ed è promosso dall’Unione Terre di Castelli, in collaborazione con l’AUSL Distretto di Vignola, l’ASP “Giorgio Gasparini” di Vignola, il Comune di Spilamberto e le associazioni di volontariato locali. A partecipare ci saranno i volontari AVO di Vignola, per portare la loro esperienza sviluppata con il prezioso servizio di ascolto e vicinanza alle persone fragili.
Il progetto di AVO e Amici Cucciolotti
Dal 2022 le Associazioni AVO - Associazione Volontari Ospedalieri - di tutta Italia portano avanti un progetto sociale rivolto agli anziani ospiti delle RSA e alle persone fragili dei centri diurni, dove svolgono servizio i Volontari. Nato dall’esigenza personale dell’editore Dario Pizzardi, che con la sua casa editrice pubblica la collezione annuale di figurine Amici Cucciolotti, ha l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti con il tradizionale gioco delle figurine, che è divertente e appassionante, stimola la manualità, le facoltà cognitive e la socialità. Inoltre le foto degli animali che si trovano sulle figurine attivano l’attrazione verso ogni aspetto del mondo naturale.
Il riconoscimento di medici e docenti
Il progetto, per via di queste sue caratteristiche, è stato avallato da un comitato scientifico formato da medici e docenti dell’Università di Torino che lo ha riconosciuto come valida proposta di intrattenimento attivo adatta anche alla Terza Età e agli adulti fragili. Dal 2022 a oggi milioni di figurine e migliaia di album Amici Cucciolotti sono già stati donati da Pizzardi Editore e distribuiti in centinaia di RSA e di Centri Diurni in tutta Italia. Negli ultimi due anni, l’attività con le figurine è stata avviata, sempre in collaborazione con i Volontari AVO, anche nei reparti di Geriatria e Medicina dell’Ospedale Universitario Molinette e dell’Ospedale Mauriziano di Torino.