Morbillo, boom di casi in Europa: l'Italia è il Paese più colpito

Particolarmente elevati sono i tassi di notifica tra i bambini più piccoli. Nel periodo di dodici mesi analizzato dall'Ecdc, il tasso più alto è stato osservato nei bambini sotto l'anno di età, con 59,3 casi per milione di abitanti. Seguono i bambini tra uno e quattro anni, con 28,6 casi per milione. Su 2.052 persone per le quali erano disponibili sia l'età sia le informazioni sullo stato vaccinale, il 73,1% non risultava vaccinato. Il 15,8% aveva ricevuto una sola dose, mentre il 9% aveva ricevuto almeno due dosi; per il restante 2% il numero di dosi non era noto.