Usa, è boom di casi di morbillo: mai così tanti dal 2000 | L'infettivologo Bassetti: "L'America è tornata indietro di 50 anni"

"Mentre il presidente degli Usa si vaccina per tutto, scoppia un nuovo focolaio di morbillo negli Stati Uniti", ha commentato sui social il direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti. "Almeno 153 studenti di due scuole della Carolina del Sud sono in quarantena per 21 giorni a causa dell’esposizione al morbillo, hanno annunciato le autorità sanitarie statali. Gli studenti in quarantena non erano vaccinati, hanno aggiunto le autorità. Le scuole si trovano entrambe nella Contea di Spartanburg", ha aggiunto. "È come se gli Usa fossero tornati negli anni ‘70, dove l'unico modo per interrompere il contagio era la quarantena. Il morbillo poi è una malattia devastante che rischia di lasciare importanti conseguenze per i bambini. Un mondo che sta andando indietro…", ha concluso l'infettivologo.