Morbillo, in Italia 432 casi da inizio anno: l'87% in non vaccinati

Dall'inizio dell'anno in Italia sono stati notificati al sistema di sorveglianza 432 casi di morbillo, di cui 12 nel mese di agosto. Come riferisce l'Istituto Superiore di Sanità, 58 (13,4%) sono importati e 23 sono correlati a casi importati. Venti Regioni/PPAA hanno segnalato casi nel 2025, ma più della metà (278/432; 64,4%) è stata segnalata da sole cinque Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia). L'incidenza più elevata è stata osservata in Calabria (33,6/milione abitanti) seguita dalle Marche (21,3/milione), dalla P.A. di Bolzano (19,5/milione) e dalla Sicilia (19,1/milione). A livello nazionale, l'incidenza nel periodo è stata pari a 11,0 casi per milione di abitanti.
