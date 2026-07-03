Caso di morbillo in un candidato del concorso per la magistratura: alert alle Regioni

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Il ministero della Salute ha informato che è stato confermato un caso di morbillo in un candidato che ha partecipato al concorso per la magistratura ordinaria. Concorso che si è concluso da una settimana: la prova infatti si è tenuta presso la fiera di Roma dal 22 al 26 giugno e il candidato era presente alle prove dal 23 al 25 giugno.
Caso di morbillo al concorso pubblico
Dopo la conferma della positività al virus il dicastero ha inviato una comunicazione al ministero della Giustizia, con un'informativa per i candidati, nella quale, fra l'altro, tutti coloro che hanno partecipato al concorso sono invitati a prestare particolare attenzione all'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre elevata, tosse, rinite, congiuntivite, rash cutaneo. Un'informativa è stata inviata anche alle Regioni.
In caso di sintomi allertare medico e Asl
In caso di insorgenza di sintomi, il ministero della Salute ricorda che è fondamentale contattare tempestivamente il proprio medico curante e la propria Asl di riferimento segnalando la possibile esposizione. Così come è importante utilizzare dispositivi di protezione individuale in caso di necessità di accesso in ambulatori e Pronto soccorso.
La malattia
Il morbillo è una malattia infettiva esantematica acuta causata da un virus a RNA del genere Morbillivirus (famiglia dei Paramyxoviridae), di cui esiste un unico sierotipo. È diffuso in tutto il mondo, e l’uomo è l’unico ospite naturale.
Nel 2024 morte 95mila persone nel mondo
Prima dell’introduzione del vaccino negli anni 60, e dei programmi estesi di vaccinazione, si verificavano epidemie all’incirca ogni due o tre anni che, a livello globale, causavano un numero stimato di 2,6 milioni di morti ogni anno. Grazie alla vaccinazione, sottolinea l'Istituto Superiore di sanità, si è verificata una significativa riduzione dell’incidenza del morbillo nel mondo. Tuttavia, la malattia rimane un’importante causa di morbilità e mortalità: OMS stima che nel 2024 siano morte di morbillo 95mila persone, per lo più bambini di età inferiore ai cinque anni. La maggior parte dei decessi avviene in Paesi in via di sviluppo.
Tutte e sei le regioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno fissato obiettivi di eliminazione del morbillo (interruzione della trasmissione endemica in una determinata area geografica). L’eliminazione del morbillo richiede livelli di immunità molto elevati nella popolazione.