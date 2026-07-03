Caso di morbillo in un candidato del concorso per la magistratura: alert alle Regioni

Il ministero della Salute ha informato che è stato confermato un caso di morbillo in un candidato che ha partecipato al concorso per la magistratura ordinaria. Concorso che si è concluso da una settimana: la prova infatti si è tenuta presso la fiera di Roma dal 22 al 26 giugno e il candidato era presente alle prove dal 23 al 25 giugno.