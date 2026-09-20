Nuovo studio italiano sfrutta l'Intelligenza artificiale per prevenire nuove pandemie

Le attuali conoscenze sui virus zoonotici, ovvero quelli di origine animale capaci di infettare l'uomo, si legge in una nota dell'ateneo, sono ancora molto limitate. Si stima infatti che sia stato descritto meno dell'1% dei virus zoonotici dei mammiferi e che le risorse disponibili non siano sufficienti ad accelerare significativamente la ricerca. Rimane quindi elevato il rischio di future epidemie causate da patogeni ancora ignoti, come già accaduto con Sars, Mers, Ebola, Nipah e, più recentemente, Sars-CoV-2.