Dengue, accertati vari casi in tutta Italia: registrati positivi in Puglia, Liguria, Toscana, Umbria e Friuli-Venezia Giulia

Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha ricevuto notifica di due casi (uno confermato e l'altro probabile) di dengue autoctona, un'infezione provocata dalla puntura di una zanzara contratta sul territorio italiano e non associata a viaggi all'estero. Il caso accertato riguarda una persona, attualmente ricoverata in Liguria, che non ha effettuato recenti viaggi in Paesi nei quali la malattia è endemica e ha soggiornato nel Comune di Ugento, frequentando anche Ruffano e Alliste ed è pertanto ritenuto riconducibile a una trasmissione locale attraverso la puntura di una zanzara infetta. Il secondo caso riguarda un suo familiare con sintomi compatibili con dengue, i cui primi esiti analitici sono positivi e in fase di conferma, residente a Milano e attualmente non ricoverato, che nei giorni precedenti aveva soggiornato, insieme al proprio congiunto, nelle stesse località salentine.