Dengue, accertati vari casi in tutta Italia: registrati positivi in Puglia, Liguria, Toscana, Umbria e Friuli-Venezia Giulia
In corso, in diverse zone, disinfestazioni antilarvali e adulticide porta a porta. La situazione
© afp/usda
Sale la preoccupazione per la febbre dengue: non solo perché sono stati accertati pazienti tornati positivi da viaggi all'estero, ma anche perché molti dei nuovi casi hanno contratto la malattia in Italia. Ecco la situazione.
Che cos'è la dengue
Di origine virale, è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l'uomo è il principale ospite del virus. Provoca febbre alta e in alcuni casi emorragie anche gravi che, in rari casi, possono essere anche fatali. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.
Il caso di Trieste
Un positivo è stato accertato a Trieste. Lo rende noto l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, che annuncia anche l'avvio delle operazioni di disinfestazione. Tenuto conto che nel raggio dei 200 metri dall'abitazione sono presenti luoghi sensibili e aree verdi, Asugi ha ritenuto necessario richiedere un trattamento larvicida e adulticida. La ditta incaricata, informa l'azienda sanitaria, avvierà la disinfestazione antilarvale porta a porta, lungo la pubblica via e nei fossati a partire dalle 8 di lunedì 31 agosto, mentre la disinfestazione adulticida è in programma dalle 4 alle 5.30 dei giorni 30 e 31 agosto e primo settembre.
Firenze
L'Unità Funzionale Igiene Pubblica e della Nutrizione dell'Azienda Usl Toscana Centro ha segnalato un caso di dengue a Montespertoli, in provincia di Firenze. Lo rende noto il sindaco Alessio Mugnaini. Da quanto appreso è risultata infetta una sola persona che al momento non risulta in gravi condizioni cliniche. Il sindaco, attraverso un'ordinanza sindacale, ha disposto la disinfestazione con interventi sia adulticidi che larvicidi nelle aree segnalate dall'Asl, ossia via Paterno e via Sodole, sia su suolo pubblico che su proprietà privata. Il trattamento avverrà la mattina di sabato 29 agosto. Ai cittadini residenti è stato richiesto di restare al chiuso, con finestre e porte chiuse, e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria. Inoltre devono raccogliere prima del trattamento disinfestante la verdura e la frutta degli orti e proteggere le piante con teli di plastica. Infine, tenere al chiuso gli animali domestici proteggendo i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica.
Pisa
A seguito della segnalazione da parte dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest di un caso di dengue riguardante un cittadino residente nel Comune di San Giuliano Terme, che ha contratto la patologia durante un soggiorno in un Paese tropicale e risulta ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive del Presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha disposto, attraverso un'ordinanza contingibile e urgente, un intervento di disinfestazione nell'area interessata.
Puglia
Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce ha ricevuto notifica di due casi (uno confermato e l'altro probabile) di dengue autoctona, un'infezione provocata dalla puntura di una zanzara contratta sul territorio italiano e non associata a viaggi all'estero. Il caso accertato riguarda una persona, attualmente ricoverata in Liguria, che non ha effettuato recenti viaggi in Paesi nei quali la malattia è endemica e ha soggiornato nel Comune di Ugento, frequentando anche Ruffano e Alliste ed è pertanto ritenuto riconducibile a una trasmissione locale attraverso la puntura di una zanzara infetta. Il secondo caso riguarda un suo familiare con sintomi compatibili con dengue, i cui primi esiti analitici sono positivi e in fase di conferma, residente a Milano e attualmente non ricoverato, che nei giorni precedenti aveva soggiornato, insieme al proprio congiunto, nelle stesse località salentine.
Spoleto
È stato segnalato nel comune di Spoleto da parte dell'Usl Umbria 2 e classificato dalle autorità sanitarie come importato e relativo a una persona che ha soggiornato nel territorio, riferisce l'Amministrazione spoletina. Sottolineando che "il caso è isolato e non autoctono e, secondo le indicazioni sanitarie ricevute, la fase viremica risulta superata. Non risultano pertanto elementi che indichino una trasmissione della malattia sul territorio".
Sanremo
Un turista in vacanza nel ponente ligure ha contratto la dengue direttamente in Italia da una persona che non ha viaggiato all'estero. È ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale "Borea" di Sanremo. Il paziente ha manifestato i sintomi tipici della dengue ma le sue condizioni sono stabili. Sulla base del protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, verrà iniziata un'attività di disinfestazione straordinaria nel raggio di circa 200 metri dai luoghi in cui ha soggiornato il paziente, da parte dei comuni coinvolti.