Pandemie, l'allarme dell'Oms: "Siamo in bilico, troppo stanchi di reagire"

Nonostante le numerose prove a cui il mondo ha dovuto sottoporsi, il documento sottolinea l'emergere di una sorta di "stanchezza", che fa diminuire "la tempestività e l'equità nell'accesso alle contromisure mediche". Dopo il boom di finanziamenti per contenere la pandemia Covid, gli investimenti hanno subito una netta flessione toccando i livelli del 2009. L'impatto sulla popolazione non avviene però solo in termini sanitari. Peggiora infatti di volta in volta l'impatto economico delle pandemie, che causano "importanti cambi strutturali nelle economie". E peggiora anche la frattura sociale tra le persone, inserita in un contesto di divisione geopolitica, nazionalismo e individualismo che inaspriscono le condizioni di sopravvivenza. "Al mondo non mancano le soluzioni, ma senza fiducia ed equità, queste soluzioni non raggiungeranno le persone che ne hanno più bisogno", ha dichiarato in una nota la co-presidente del Gpmb, Kolinda Grabar-Kitarović. "I leader politici, l'industria e la società civile possono ancora cambiare la traiettoria, a patto che trasformino le loro promesse in progressi misurabili prima che la prossima crisi ci colpisca"