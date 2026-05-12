Giornata dell'infermiere, Mattarella: "Qualcuno prova a derubricare il Covid a semplice influenza"

"Un esercito del bene" - "Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene", aggiunge Mattarella. "In questa giornata, desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per ciò che avete fatto. E per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà, preziose insieme ai trattamenti di terapia". "Celebriamo oggi anche il lungo percorso nella società, e nella sanità, che la professione infermieristica ha vissuto in Italia".