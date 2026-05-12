Giornata dell'infermiere, Mattarella: "Qualcuno prova a derubricare il Covid a semplice influenza"
Le parole del capo dello Stato: "Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo, l'appassionata dedizione, che vi ha contraddistinto nella pandemia"
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"Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo, l'appassionata dedizione, che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid, drammatica, lunga emergenza". Ha esordito così Sergio Mattarella nel discorso di saluto ai partecipanti alla giornata internazionale dell'infermiere, che oggi celebra il suo centenario. "Emergenza, che qualcuno - ha proseguito il Capo dello Stato - con sprezzo dei defunti di quei tragici giorni, cerca di derubricare a poco più di una leggera influenza".
I ringraziamenti - Un omaggio dell'inquilino del Quirinale agli sforzi generosi del personale sanitario che nei drammatici giorni della pandemia è rimasto al proprio posto di lavoro per aiutare gli altri ma anche un monito a chi minimizza quel che è accaduto, a chi vorrebbe far passare quei drammatici giorni come caratterizzati solo da un'influenza diffusa. "Se la salute vi aveva abbandona gli infermieri mai !". L'emergenza del Corona virus ha sempre avuto da parte del Presidente molta attenzione, il 5 marzo del 2020 durante il primo mandato e in piena emergenza pandemica il Capo dello Stato inviò alla nazione un messaggio televisivo".
"Un esercito del bene" - "Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene", aggiunge Mattarella. "In questa giornata, desidero doverosamente ribadire la gratitudine della Repubblica per ciò che avete fatto. E per quello che continuate a fare ogni giorno, infondendo fiducia, testimoniando umanità e solidarietà, preziose insieme ai trattamenti di terapia". "Celebriamo oggi anche il lungo percorso nella società, e nella sanità, che la professione infermieristica ha vissuto in Italia".