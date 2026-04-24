"Ferma opposizione" anche da parte della Federazione dei Medici Territoriali: "I giovani medici scappano da questa straordinaria professione - spiega il Segretario nazionale Francesco Esposito. E ora si rilancia la dipendenza, cioè burocratizzare ancora di più il nostro lavoro, già schiacciato da decine di compiti onerosi e impropri. Questo decreto - conclude Esposito - aumenterà l'effetto fuga dalla medicina di famiglia e, cosa peggiore, può contribuire a distruggere la capillarità degli studi medici soprattutto nei piccoli centri, in quelli montani e più isolati, dove c'è una popolazione più anziana con maggiore incidenza di pazienti con cronicità e fragilità".