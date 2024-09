L'intelligenza artificiale incontra il sistema sanitario italiano: un'opportunità di risparmio da 21 miliardi di euro

Secondo l'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l'Ia aiuterebbe gli operatori sanitari a concentrarsi maggiormente sull'interazione col paziente, migliorando così il tempo di qualità delle cure piuttosto che la trascrizione di appunti e lavori amministrativi.

In media un medico spende 23 delle sue 40 ore settimanali nella burocrazia. L'Ia invece potrebbe essere una svolta anche dal punto di vista burocratico aiutando medici e infermieri ad archiviare le pratiche più velocemente. "L'Ia permette per esempio di ridurre le lacune, minimizzare le comunicazioni via telefono e consente di aprire potenzialmente più slot per appuntamenti", spiega Massimiliano Parco, economista del Centro Europa Ricerche. "Ne risulta un migliore accesso dei pazienti alle cure e una massiccia riduzione del lavoro di programmazione che sovraccarica il personale d`ufficio", conclude Parco.

L'Ia va oltre gli usi di ufficio, infatti all'Ospedale Universitario Sant'Andrea di Roma si utilizza un software che permette ai medici di identificare le fratture che all'occhio umano potrebbero sfuggire. Va ribadito che l'intelligenza artificiale è usata a supporto del medico e non al suo posto, tanto che l'operatore sanitario farà una seconda verifica dopo il risultato espresso dalla macchina intelligente. L'Ia dimezza anche i tempi nelle letture degli esami come le risonanze magnetiche e delle tac cui immagini vengono acquisite con il 60% in meno delle radiazioni.