Hantavirus, la nave da crociera è nel porto di Rotterdam

La nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus, la Mv Hondius, ha iniziato ad attraccare nel porto olandese di Rotterdam per essere sottoposta a pulizia e disinfezione, ponendo così fine a un viaggio travagliato che ha messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. A bordo dell'imbarcazione ci sono 25 membri dell'equipaggio e due membri del personale medico, mentre tutti i passeggeri erano già stati sbarcati precedentemente a Tenerife, nelle Isole Canarie. L'equipaggio sarà immediatamente messo in quarantena. Nell'ambito del focolaio sono morti tre passeggeri che si trovavano a bordo della nave, tra cui una coppia olandese che, secondo i funzionari sanitari, sarebbe stata la prima a essere esposta al virus durante un viaggio in Sud America.