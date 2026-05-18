Hantavirus, la nave da crociera è nel porto di Rotterdam

La nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus, la Mv Hondius, ha iniziato ad attraccare nel porto olandese di Rotterdam per essere sottoposta a pulizia e disinfezione, ponendo così fine a un viaggio travagliato che ha messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. A bordo dell'imbarcazione ci sono 25 membri dell'equipaggio e due membri del personale medico, mentre tutti i passeggeri erano già stati sbarcati precedentemente a Tenerife, nelle Isole Canarie. L'equipaggio sarà immediatamente messo in quarantena. Nell'ambito del focolaio sono morti tre passeggeri che si trovavano a bordo della nave, tra cui una coppia olandese che, secondo i funzionari sanitari, sarebbe stata la prima a essere esposta al virus durante un viaggio in Sud America.
Le misure sanitarie per hantavirus
Le autorità olandesi stanno preparando strutture di quarantena a Rotterdam, come indicano i media locali, precisando che sono state attivate misure sanitarie d'emergenza. La Mv Hondius, battente bandiera olandese, è partita dall'Argentina il primo aprile per una traversata transatlantica. L'hantavirus rilevato a bordo della nave ha causato tre decessi, oltre a circa una decina di contagi. Attualmente non esiste un vaccino o una cura specifica per l'infezione, ma i funzionari sanitari sostengono che il rischio sia basso e respingono qualsiasi paragone con la pandemia di Covid-19.