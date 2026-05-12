Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina è stata sottoposta a un test per hantavirus. La donna era partita da una zona endemica il 30 aprile scorso ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista, come ha spiegato il ministero della Salute, si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma. Qui sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico.