A "Diario del giorno"

Hantavirus, parla la sindaca di Villa San Giovanni: "Il 25enne sta bene e non è sintomatico"

A "Diario del giorno", Giusy Caminiti: "Il ragazzo ha condiviso l'aereo con la donna deceduta ma era in un'altra zona"

12 Mag 2026 - 16:32
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"Non ha sintomi, sta bene". Così la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, il centro del Reggino in cui è residente il 25enne calabrese che si è trovato per pochi minuti sullo stesso aereo della donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg.

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A "Diario del giorno" la sindaca smentisce le notizie sul ricovero del ragazzo: "Non era sulla nave, era sull'aereo con la donna deceduta - ha spiegato -, ma non ha avuto contatto diretto con la signora. Non ha alcun sintomo, domani farà delle analisi come previsto dal ministero della Salute e le provette verranno inviate allo Spallanzani per essere analizzate".

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Il 25enne era in una zona diversa dall'aereo: "Lui si era già messo in quarantena autonomamente - ha aggiunto Caminiti -. Lui è stato molto vigile da questo punto di vista. Lui era in un'altra zona dell'aereo e, fortunatamente, le notizie che sono circolate oggi sono tutte infondate".

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