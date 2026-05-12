Hantavirus, parla la sindaca di Villa San Giovanni: "Il 25enne sta bene e non è sintomatico"

"Non ha sintomi, sta bene". Così la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, sindaca di Villa San Giovanni, il centro del Reggino in cui è residente il 25enne calabrese che si è trovato per pochi minuti sullo stesso aereo della donna deceduta per Hantavirus a Johannesburg.
A "Diario del giorno" la sindaca smentisce le notizie sul ricovero del ragazzo: "Non era sulla nave, era sull'aereo con la donna deceduta - ha spiegato -, ma non ha avuto contatto diretto con la signora. Non ha alcun sintomo, domani farà delle analisi come previsto dal ministero della Salute e le provette verranno inviate allo Spallanzani per essere analizzate".
Il 25enne era in una zona diversa dall'aereo: "Lui si era già messo in quarantena autonomamente - ha aggiunto Caminiti -. Lui è stato molto vigile da questo punto di vista. Lui era in un'altra zona dell'aereo e, fortunatamente, le notizie che sono circolate oggi sono tutte infondate".