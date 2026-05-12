Hantavirus, parla la sindaca di Villa San Giovanni: "Il 25enne sta bene e non è sintomatico"

A "Diario del giorno" la sindaca smentisce le notizie sul ricovero del ragazzo: "Non era sulla nave, era sull'aereo con la donna deceduta - ha spiegato -, ma non ha avuto contatto diretto con la signora. Non ha alcun sintomo, domani farà delle analisi come previsto dal ministero della Salute e le provette verranno inviate allo Spallanzani per essere analizzate".