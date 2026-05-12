Hantavirus, calabrese 25enne in quarantena: i campioni biologici allo Spallanzani di Roma
Stando a quanto ha rivelato la sindaca di Villa San Giovanni, non presenterebbe sintomi. Nessun sintomo anche per il marittimo di Torre del Greco
I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'hantavirus saranno trasferiti all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. L'Istituto nazionale per le malattie infettive ha chiarito che, al momento, non è previsto l'arrivo del giovane che si trova già in quarantena obbligatoria. Secondo la sindaca di Villa San Giovanni, città da cui viene il giovane, ha anticipato: "Non ha sintomi e sta bene".
Sta bene anche il marittimo di Torre del Greco
Non presenterebbe sintomi riconducibili all'hantavirus il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena fiduciaria per decisione del sindaco della città vesuviana, Luigi Mennella, e dell'Asl di competenza. Lo rende noto l'Asl Napoli 3 Sud attraverso il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria, Carmine Carbone. Il 24enne, ha affermato Carbone alla trasmissione Campania 24, è sottoposto a verifiche quotidiane e a un monitoraggio costante in merito al proprio stato di salute.