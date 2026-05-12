Hantavirus, calabrese 25enne in quarantena: i campioni biologici allo Spallanzani di Roma

I campioni biologici del 25enne calabrese che si trovava a bordo dello stesso volo Klm partito da Johannesburg sul quale era presente anche la donna poi deceduta per l'hantavirus saranno trasferiti all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. L'Istituto nazionale per le malattie infettive ha chiarito che, al momento, non è previsto l'arrivo del giovane che si trova già in quarantena obbligatoria. Secondo la sindaca di Villa San Giovanni, città da cui viene il giovane, ha anticipato: "Non ha sintomi e sta bene".