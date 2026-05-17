R.D. Congo, l'Oms dichiara epidemia di Ebola emergenza sanitaria di rilevanza internazionale

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'Oms ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica (come il Covid-19) e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali. L'agenzia Onu ha inoltre comunicato che un caso confermato in laboratorio è stato segnalato a Kinshasa, capitale della Rdc, a circa 1.000 chilometri dall'epicentro dell'epidemia nella provincia orientale di Ituri, il che suggerisce una possibile diffusione più ampia. L'Oms ha precisato che il paziente in questione aveva visitato l'Ituri e che altri casi sospetti sono stati segnalati anche nella provincia del Nord Kivu, una delle più popolose del Paese e confinante con l'Ituri. L'Ebola è altamente contagiosa e può essere contratta attraverso fluidi corporei come vomito, sangue o sperma. La malattia che provoca è rara, ma grave e spesso fatale.