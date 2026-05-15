Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. L'Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa Cdc) ha confermato l'esistenza di un nuovo focolaio nella provincia orientale dell'Ituri, dove nelle ultime settimane si è registrato un rapido aumento di casi sospetti e decessi collegati al virus. Secondo i dati diffusi dall'agenzia sanitaria africana, sarebbero almeno 246 i casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. I contagi si concentrano, soprattutto, nelle aree sanitarie di Mongwalu e Rwampara, ma segnalazioni di casi sospetti sono arrivate anche dalla città di Bunia, dove sono ancora in corso verifiche di laboratorio.