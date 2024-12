Congo, un morbo misterioso uccide più di 70 persone: le vittime sono soprattutto bambini

Sono più di 300 le persone contagiate, con sintomi quali febbre, mal di testa, raffreddore e tosse, difficoltà respiratorie e anemia. Per fornire una "risposta rapida ed efficace" all'epidemia, il governo ha inviato squadre di intervento sul posto, in particolare nella zona sanitaria di Panzi dove il focolaio è più diffuso, per gestire i casi. La missione cercherà di assicurare il trattamento immediato dei casi segnalati, di prelevare campioni dai pazienti per le analisi di laboratorio e di condurre indagini approfondite sul campo per identificare la natura della malattia. I risultati "saranno comunicati non appena saranno disponibili e saranno condivisi aggiornamenti regolari con la popolazione e i partner", si legge nella nota.