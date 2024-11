L'Oms ha autorizzato l'uso di emergenza di un secondo vaccino per il vaiolo delle scimmie

L'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha concesso "l'Emergency Use Listing" al vaccino "LC16m8" anti-mpox, rendendolo il secondo vaccino antimpox a essere supportato dall'Oms dopo la dichiarazione del 14 agosto 2024 di un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale per il diffondersi del cosiddetto vaiolo delle scimmie. "LC16m8" è un vaccino sviluppato e prodotto in Giappone. Nel 2024 sono stati segnalati casi in 80 Paesi, tra cui 19 in Africa, in base ai dati al 31 ottobre 2024. La Repubblica Democratica del Congo ha registrato oltre 39mila casi sospetti e più di 1.000 decessi.