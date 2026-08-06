L'annuncio del New York Times: "Per la prima volta gli scienziati hanno usato l'Intelligenza artificiale per creare nuovi virus"

I ricercatori hanno addestrato Evo, il modello di Intelligenza artificiale da loro utilizzato, usando 11 geni del virus Phi X-174 e circa 15mila virus a esso strettamente correlati. Dopo aver analizzato questi genomi, Evo ha generato 700mila possibili nuove versioni del virus. Gli scienziati hanno selezionato soltanto quelle considerate più promettenti, e alla fine hanno sintetizzato 285 sequenze genetiche suggerite dall'Intelligenza artificiale e le hanno inserite nei batteri per verificarne il comportamento.