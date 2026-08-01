Tesi con l'intelligenza artificiale, la svolta dell'Università di Modena e Reggio Emilia

L'Università di Modena e Reggio Emilia ha varato le nuove linee guida sull'intelligenza artificiale, distribuendo contestualmente oltre trentamila licenze delle piattaforme Gemini Edu e NotebookLM a studenti, docenti, ricercatori e personale. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità, per gli studenti, di usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea: non liberamente, però, ma solo con l'autorizzazione esplicita del relatore e con l'obbligo di dichiarare in quale misura e per quali finalità lo strumento è stato impiegato.