Tesi con l'intelligenza artificiale, la svolta dell'Università di Modena e Reggio Emilia

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L'Università di Modena e Reggio Emilia ha varato le nuove linee guida sull'intelligenza artificiale, distribuendo contestualmente oltre trentamila licenze delle piattaforme Gemini Edu e NotebookLM a studenti, docenti, ricercatori e personale. Tra le novità più rilevanti c'è la possibilità, per gli studenti, di usare l'intelligenza artificiale per scrivere la tesi di laurea: non liberamente, però, ma solo con l'autorizzazione esplicita del relatore e con l'obbligo di dichiarare in quale misura e per quali finalità lo strumento è stato impiegato.
Potere ai docenti
La vera notizia non è che l'Ia sia stata ammessa in blocco, ma il meccanismo con cui viene ammessa. Unimore non ha scritto un regolamento unico per tutti i corsi, ma un sistema a permessi che lascia la decisione ai singoli docenti: saranno loro, nei programmi dei rispettivi insegnamenti, a indicare modalità e limiti consentiti. La libertà concessa dall'ateneo si traduce così in una responsabilità nuova per ogni professore, chiamato a stabilire caso per caso il confine tra aiuto legittimo e delega del lavoro.
Anche agli esami
C'è poi un dettaglio meno scontato del tema tesi, ma altrettanto significativo: l'Ia potrà essere usata anche durante esami e verifiche intermedie, sempre previa autorizzazione. Non riguarda quindi solo la fase finale del percorso di studi, ma anche la valutazione in aula.
Un trend nazionale
Quello di Modena non è un caso isolato. La maggior parte degli atenei italiani ha già linee guida sull'intelligenza artificiale, con un modello che sta diventando standard: dichiarazione obbligatoria dell'uso fatto, unita a supervisione critica e personale da parte dello studente. Bologna, Padova, Pavia e Genova si muovono nella stessa direzione. Modena si distingue per la scala dell'operazione e per l'estensione esplicita agli esami, non solo alla tesi.