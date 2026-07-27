Ia, troppe confidenze ai chatbot: un giovane americano su cinque la utilizza per parlare dei propri sentimenti
Il 23% delle persone sotto i 30 anni ammette di aver confidato un segreto a un programma informatico prima di parlarne con un amico
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L'intelligenza artificiale sta cambiando le relazioni umane. A confermarlo sono i recenti dati di Pew Research e YouGov, secondo cui un giovane americano su cinque utilizza i chatbot per parlare dei propri sentimenti. Il 23% delle persone sotto i 30 anni ammette di aver confidato un segreto a un programma informatico prima di parlarne con un amico o un partner.
Usa, a rischio le relazioni umane
Questa abitudine porta con sé delle conseguenze: gli psicologi segnalano che sostituire il dialogo umano con i software rischia di far perdere capacità fondamentali per la convivenza. Di questo passo, empatia, pazienza e capacità di compromesso vengono meno quando si smette di confrontarsi con persone reali.
I chatbot assecondano gli utenti?
Uno studio dell'Università di Stanford, pubblicato sulla rivista Science, ha dimostrato che i chatbot tendono a dare quasi sempre ragione all'utente, anche quando quest'ultimo ha torto. Il team ha confrontato le risposte di 11 modelli linguistici con quelle degli esseri umani, scoprendo un aumento del 49% del comportamento adulatorio dell'Ia. In tre esperimenti che hanno coinvolto più di 2.400 partecipanti, una singola interazione con un chatbot adulatore ha ridotto la disponibilità ad assumersi la responsabilità o a fare ammenda, incentivando la convinzione di aver avuto ragione fin dall'inizio.