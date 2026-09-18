Ecco per chi è gratuita l'immunizzazione

Influenza, a ottobre al via campagna con nove vaccini aggiornati

Si tratta di nove prodotti, aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione

18 Set 2026 - 11:09
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La campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027 è alle porte: dovrebbe aprirsi ai primi di ottobre. Mercoledì, l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha dato il via libera ai nuovi vaccini. Si tratta di nove prodotti, aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. La gran parte si somministra, come da tradizione, per iniezione, ma anche quest'anno è confermata la formulazione in spray nasale per bambini a partire dai 2 anni e per gli adolescenti fino a 18 anni. Due prodotti sono indicati soprattutto per le fasce di età più mature (a partire dai 50 o 60 anni). Gli altri per tutta la popolazione a partire dai 6 mesi.

Per chi è gratuito

 La vaccinazione è "raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente" a una larga fetta della popolazione: tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza e che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a un maggior rischio di complicanze e chi se ne prende cura, chi è ricoverato nelle strutture di lungodegenza. Vaccini raccomandati e offerti gratuitamente anche agli addetti a servizi pubblici di primario interesse (come personale sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco), a lavoratori socialmente utili e particolarmente esposti e ad altre categorie come i donatori di sangue. Chi non rientra in queste categorie, può comunque farlo a pagamento rivolgendosi alle farmacie aderenti o ai centri medici privati.

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Intanto, le Regioni hanno già cominciato a muoversi. I bandi per la fornitura dei vaccini sono stati pubblicati a inizio estate e in questi giorni sono in fase di chiusura. La Toscana ha annunciato l'avvio della campagna il prossimo 7 ottobre; la Regione Lazio, nel protocollo operativo pubblicato nelle scorse settimane, si è impegnata a consegnare le prime dosi di vaccino ai medici di famiglia in modo da assicurare l'inizio della somministrazione ai cittadini il primo ottobre. Un po' più in là - il 14 ottobre - è previsto l'inizio delle vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia; la Regione ha però iniziato il 1 settembre l'immunizzazione dei bambini più piccoli contro il virus respiratorio sinciziale. Tutte le Regioni contano comunque di partire nella prima metà di ottobre come da indicazioni ministeriali.

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