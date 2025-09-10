Influenza, ci si prepara alla campagna vaccinale

Si avvicina l'autunno e così anche la stagione dell'influenza che quest'anno si preannuncia più aggressiva del solito. Ma gli italiani sono poco preparati a contrastarla. I dati appena pubblicati dal ministero della Salute raccontano come l'anno scorso meno di un italiano su 5 si sia sottoposto al vaccino antinfluenzale. Malissimo anche gli anziani: appena il 47.5 % vaccinati nel 2024, un dato fra i più bassi di sempre. Si pensi che in questa fascia di età l'obbiettivo minimo di sicurezza fissato dal piano nazionale di prevenzione mira a una copertura almeno del 75%. E' l'Umbria la regione dove gli over 65 si vaccinano di più - il 64% - mentre la maglia nera va alla provincia di Bolzano, dove solo il 33% della popolazione anziana si è immunizzato.