L'intelligenza artificiale ha iniziato a produrre virus replicabili in laboratorio

L'intento di Hie, King e di tutti quelli che hanno partecipato allo studio, pubblicato il 6 agosto sulla rivista Science, non è certo quello di incentivare l'uso della tecnologia per scatenare una guerra batteriologica. Il loro lavoro ha piuttosto l'ambizioso e nobile proposito di usare quegli stessi virus per rendere più semplici le terapie fagiche e migliorare la vita di milioni di persone.