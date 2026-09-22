Menopausa, la svolta americana sulla terapia ormonale arriva in Italia

Ad alimentare la diffidenza verso la terapia ormonale per possibili rischi collegati ad alcuni tipi di tumore era stato, nei primi anni Duemila, il noto studio Women's Health Initiative. Negli anni, però, si sono susseguite revisioni dell'interpretazione dei risultati molto diverse tra loro. La cosa certa è che, il quadro attuale, sottolinea la necessità di valutare la terapia ormonale sulla base delle caratteristiche della singola donna, dei tempi di insorgenza della menopausa, dei sintomi e dei fattori di rischio individuali. "Negli ultimi 20 anni la ricerca ha prodotto nuove conoscenze e abbiamo strumenti terapeutici e modalità di somministrazione che consentono un approccio più personalizzato", afferma Salvatore Monti, direttore della Uosd di Endocrinologia e Diabetologia dell'Ospedale Sant'Andrea di Roma.