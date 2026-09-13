Perché l'impasse sulla struttura? "Dove voi vedete l'impasse, io vedo semplicemente il fatto che, insediatomi il 6 settembre, il 19 avevo già firmato l'acquisto della villa. Esistono tempi ordinari di burocrazia, noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere di fronte a un edificio in condizioni inaccettabili. Insieme con altri colleghi, primo fra tutti Tommaso Foti, ci siamo dedicati a un sopralluogo e abbiamo iniziato un percorso di stanziamenti di risorse nel capitolo dei grandi progetti per rigenerare completamente la villa". Il luogo, spiega ancora il ministro, "sarà visitabile non appena saranno stati fatti i primi lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Per quanto mi riguarda, esiste già la possibilità di fare gare e progetto esecutivo. È già tutto pronto per essere messo a cantiere. Il giardino è già largamente sistemato e quindi ci siamo ormai".