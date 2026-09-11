Verdi Off, il 19 settembre prende il via l’undicesima edizione del progetto a Parma

Prende il via sabato 19 settembre l’undicesima edizione di Verdi Off a Parma. Ad aprire l’evento - che durerà fino al 25 ottobre - sarà la Verdi Street Parade, con la parata che dal Teatro Regio proseguirà lungo via Mazzini e via D’Azeglio. Centinaia di artisti, ensemble corali, bande, danzatori, acrobati e associazioni del CVS Emilia daranno vita a uno spettacolo diffuso, con un corteo dedicato quest’anno al tema Mondi lontani e alle opere del cartellone del Festival Verdi. E poi da sabato 19 settembre al 25 ottobre Piazzale Picelli diventa la casa del Verdi Circus, con quattro spettacoli che intrecciano circo contemporaneo e musica verdiana. Sabato 26 settembre invece lo spirito festoso del festival abbraccerà il Quartiere SPIP con la Verdi SPIP Parade: musica, teatro, giocoleria e spettacoli a ingresso libero coinvolgono oltre 50 artisti nel cuore industriale della città.