Verdi Off, il 19 settembre prende il via l’undicesima edizione del progetto a Parma

Prende il via sabato 19 settembre l’undicesima edizione di Verdi Off a Parma. Ad aprire l’evento - che durerà fino al 25 ottobre - sarà la Verdi Street Parade, con la parata che dal Teatro Regio proseguirà lungo via Mazzini e via D’Azeglio. Centinaia di artisti, ensemble corali, bande, danzatori, acrobati e associazioni del CVS Emilia daranno vita a uno spettacolo diffuso, con un corteo dedicato quest’anno al tema Mondi lontani e alle opere del cartellone del Festival Verdi. E poi da sabato 19 settembre al 25 ottobre Piazzale Picelli diventa la casa del Verdi Circus, con quattro spettacoli che intrecciano circo contemporaneo e musica verdiana. Sabato 26 settembre invece lo spirito festoso del festival abbraccerà il Quartiere SPIP con la Verdi SPIP Parade: musica, teatro, giocoleria e spettacoli a ingresso libero coinvolgono oltre 50 artisti nel cuore industriale della città.
La svolta internazionale
L’undicesima edizione segna una svolta nella storia del progetto: Verdi Off avvia infatti un percorso triennale negli Stati Uniti, per gli anni 2026-2028, grazie alla partnership con la Italy-America Chamber of Commerce West. Il primo capitolo sarà l’Italian Excellence Gala & Awards, in programma a Los Angeles il 15 novembre, dove Verdi Off assumerà il ruolo di Presenting Partner: l’inizio di una collaborazione destinata a crescere negli anni, fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028, quando la città sarà tra i principali palcoscenici del mondo su temi come inclusione, accessibilità, partecipazione civica e dialogo interculturale. Il 2026 vedrà anche l’inizio di una nuova collaborazione nazionale: sabato 10 ottobre infatti Verdi Off debutterà per la prima volta a Genova, nel Chiostro del Museo di Sant’Agostino, con Verdi After Dark, un dj set a cura dell’Associazione Rapsody.
L’impegno sociale
Oltre agli appuntamenti fuori sede, a scandire le giornate di Festival a Parma sarà anche il Cucù Verdiano: ogni giorno alle 13 dal 19 settembre al 25 ottobre dai Fornici del Teatro Regio, un’aria verdiana sarà interpretata dagli allievi di Canto del Conservatorio Arrigo Boito con il coordinamento musicale di Donatella Saccardi. E tra i tantissimi appuntamenti dell’undicesima edizione di Verdi Off - che è possibile consultare sul sito del Teatro Regio di Parma - si segnala infine l’impegno sociale, grazie a iniziative come L’opera mia più bella, con cui Verdi Off abbraccia gli ospiti di oltre venti RSA e centri servizi di Parma e provincia.