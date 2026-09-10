In difesa dell'errore, segnale di vita del linguaggio (e della vita stessa)

Quando correggiamo ciò che abbiamo scritto o detto mettiamo in atto un’opera di normalizzazione della nostra lingua. A volte invece abbiamo bisogno creare un neologismo perché non troviamo una parola per esprimere davvero il miscuglio di sensazioni che stiamo vivendo. Il linguaggio ha il compito di portare fuori – verso l’esterno e quindi incontro all’altro – pensieri complessi, nati e cresciuti nelle pieghe recondite delle nostre menti. Quando abbiamo un’intuizione, siamo arrabbiati o ci troviamo di fronte a qualcosa di spettacolare i nostri pensieri non sono ordinati. Non usano parole perfette, non stanno a correggere le virgole di troppo. Sono troppo occupate a esistere.