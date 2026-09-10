Dalle "flotte di persone" a "c'è n'è": ecco quali sono gli errori ortografici più frequenti

Si potrebbe partire da qualche esempio. Per esempio scambiare mitomane con megalomane, o dimissione da un ospedale con le dimissioni dal posto di lavoro. E ancora fobia con mania, "flotte" - invece che frotte - di giovani. Parole omofone o quasi identiche che nell'uso quotidiano del parlato e del digitato - ma sempre meno dello scritto, quello a mano - si sono mescolate e scambiate di posto. Così gli accessi di rabbia si sono trasformati in "eccessi", e adire le vie legali ha improvvisamente guadagnato una preposizione. "Questi errori esistono, sono presi da testi scritti, dai giornali, dalle scuole e dai social", ha spiegato a Repubblica l'autore Birattari, traduttore, autore di romanzi didattici per ragazzi e di un manuale di grammatica per il biennio delle superiori. "Ho cercato di usare gli errori per far vedere come funziona la lingua. Padroneggiare la grammatica significa disporre degli strumenti più adatti per comunicare".