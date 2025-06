Treviso, maestra a un alunno di quinta elementare: "Sono stufa degli errori, se continui così per me puoi pure stare a casa"

Al ragazzo, ha riferito la famiglia - sarebbe anche stato imposto di "stare in piedi in un angolo" per punizione o di "saltare la ricreazione". Il dirigente ha confermato la preparazione dell'insegnante, che segue la stessa classe da 5 anni, e lavora nella scuola da 20. Ma con i genitori ha ammesso: "E' innegabile una caduta di stile della collega che si è lasciata andare a una esternazione impropria e che poi ha detto di essere dispiaciuta. Siamo in dialogo da due mesi con i genitori. Mi pareva tutto risolto ma evidentemente non è così".