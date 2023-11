Cremona, troppi errori di ortografia: smascherato finto maestro di una scuola elementare

Diploma magistrale mai ottenuto

L'indagine della squadra mobile ha preso il via da una segnalazione del gennaio 2023 inviata dalla dirigenza dell'istituto scolastico di Cremona. Nella nota si metteva in dubbio l'effettiva regolarità del diploma presentato online in sede di domanda per l'accesso alla graduatoria provinciale territoriale di Cremona, nel quale il finto insegnante dichiarava di essere in possesso del diploma magistrale, in realtà mai ottenuto. Il falso maestro era inquadrato come docente supplente.