Venezia, arrestato il finto chirurgo con la terza media: dovrà scontare 3 anni

Le accuse

Secondo la magistratura romena, tra il marzo e il dicembre 2018, il 43enne avrebbe esercitato abusivamente la professione, truffando almeno nove persone riguardo alla sua qualifica di specialista in chirurgia plastica estetica, usando un nome contraffatto ed eseguendo interventi in cinque strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro.



Una volta arrestato a Marghera, Politi è stato portato in carcere in attesa delle procedure di estradizione. Le ultime segnalazioni lo davano latitante a Hong Kong, dove sarebbe stato avvistato pochi giorni fa sul lungomare di Hung Hom. Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che poi aveva trovato impiego in una struttura alberghiera a Mestre e che era conosciuto con il nome di Luigi.