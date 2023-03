Dentista abusivo esercita la professione senza laurea: "Mi manca la tesi"

Eserciterebbe la professione di dentista senza, però, aver conseguito la laurea. È la scoperta fatta da "Striscia la Notizia" che dopo aver ricevuto diverse segnalazioni sul caso smaschera il dentista abusivo che svolgerebbe la professione in un regolare studio dentistico. Con l'aiuto di un complice, il tg satirico di Canale 5 riesce a introdursi nel laboratorio con una telecamera nascosta grazie alla quale filma l'attività dell'uomo che effettua visite e interventi e prescrive cure e medicinali ai suoi pazienti.

A quel punto è proprio l'inviato del programma di Canale 5, Riccardo Trombetta, a smascherare il finto medico che, senza sottrarsi alle telecamere, ammette: "È vero non sono laureato, non ho mai discusso la tesi". Il finto dentista poi mostra l'iscrizione ai corsi universitari con tanto di libretto universitario ed esami conseguiti e promette: "Sono consapevole di non poter fare quello che faccio, prometto di smettere". Lo farà davvero? Intanto "Striscia la Notizia" avverte: "Torneremo presto a verificare".