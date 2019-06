Napoli, scoperto dentista abusivo: operava senza autorizzazioni

100 euro per una devitalizzazione, 500 euro per l'installazione di un impianto. Questo era il tariffario di un dentista abusivo che operava a Napoli, nel cuore del Centro Direzionale. Lo studio, ora sequestrato dalla Guardia di Finanza, accoglieva ogni giorno decine di pazienti completamente ignari del fatto che l'uomo non avesse alcuna licenza per svolgere la professione. Si tratta per giunta di un comportamento recidivo: pochi mesi prima il finto dentista era stato sorpreso ad operare in un altro studio abusivo.