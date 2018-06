Per tutti è il reparto di Odontoiatria dell'ospedale di Piove di Sacco (Padova). Per Thomas, un ragazzino di 15 anni affetto da autismo, è un'astronave. I suoi genitori non sapevano più come convincerlo a farsi visitare da un dentista. Lui, nonostante la sua bocca fosse piena di carie e il dolore gli impedisse di mangiare, era terrorizzato dai medici. Finché al dottor Claudio Gallo non è venuta l'idea: trasformare il reparto in una navicella di Guerre Stellari e lui in Dart Fener, alle prese con una delle sue avventure.