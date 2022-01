Varese, insegnava con laurea falsa: sequestro beni per 350mila euro

Guardia di finanza

La guardia di finanza di Varese ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 350mila euro a un'insegnante di scuola primaria della provincia di Varese che, per oltre 21 anni, ha esercitato abusivamente la professione, presentando un certificato di laurea falso da 110 e lode, mentre non si è mai iscritta all’università. La somma si riferisce agli emolumenti pagati da enti pubblici, indennizzi Inps e tfr.