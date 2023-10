Matteo Politi: "Non sono un falso chirurgo, la laurea l'ho presa in Kosovo"

Era stato accusato e condannato per essersi spacciato per anni per chirurgo plastico in Romania.

Ma ora è emerso che la laurea di Matteo Politi in Medicina era vera e che non danneggiò le pazienti. "Sono stato vittima di un gioco al massacro, non ho commesso alcunché di illecito. Arrestarmi è stata un'ingiustizia", dice il 43enne veneziano. A marzo era stato condannato in Appello a Bucarest per aver truffato pazienti e colleghi. Dopo l'arresto a Marghera (Venezia), è stato sottoposto all’obbligo di firma a Mestre. Secondo l'accusa, aveva sola terza media. Dalla Romania, però, è poi arrivata la notizia dell'archiviazione dell'ipotesi di falso: il procuratore di Bucarest, infatti, ha definito autentica la laurea in Medicina conseguita da Politi a Pristina, in Kosovo.