Romania, si spaccia per chirurgo plastico ma ha la terza media: smascherato un 39enne veneziano

Un anno e mezzo di reclusione nel 2011 - Il finto medico era già finito nei guai nel 2011 a Verona, quando se la cavò patteggiando un anno e mezzo di reclusione. Ci ha riprovato in Romania, cambiando nome ed esibendo finti titoli. Ciò che proprio non è possibile acquisire, però, è stato proprio ciò che lo ha incastrato: l'abilità e l'effettica capacità nel fare il mestiere di chirurgo plastico. Che l'uomo, appunto, non aveva e non ha.



I sospetti delle infermiere - Non sono state, infatti, le forze dell'ordine a portare a galla le sue menzogne bensì un'inchiesta giornalistica locale partita dalle confidenz ee dai sospetti di alcune infermieri. Le collaboratrici del medico, infatti, hanno iniziato a metterne in dubbio l'abilità vedendo che l'uomo risultava impacciato anche solo nel seguire i protocolli minimi come lavarsi le mani e indossare i guanti in lattice obbligatori per gli interventi.



Quattro ore per un'operazione di routine - Una volta addirittura, per eseguire un'operazione di routine che doveva durare circa un'ora, al sedicente chirurgo ne erano servite ben quattro di ore. E così il lavoro del quotidiano romeno "Libertatea" è arrivato a smascherare il finto medico.