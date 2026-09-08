"Troppo brutti", uno studio spiega perché Van Gogh ha firmato solo il 15% dei suoi quadri

Forse Russell aveva compreso anche più dello stesso amico la potenza di quel nome, "Vincent", che lo stesso Van Gogh aveva deciso di usare quasi come fosse un brand vero e proprio. La sua esperienza nel mercato dell'arte, risalente a prima di diventare famoso in prima persona come pittore, aveva infatti suggerito all'artista olandese di lasciare in secondo piano quel cognome così difficile da pronunciare. "Vincent" era più semplice e facile da ricordare a qualunque latitudine, motivo per cui il nostro decise di firmarsi sempre così, anticipando in qualche modo tutte quelle cantanti e quegli attori che diventeranno celebri secoli dopo solo con il loro nome di battesimo. E, a pensarci bene, quell'intuizione di marketing ante-litteram di Van Gogh non appare affatto campata in aria oggi, tra film (Loving Vincent) e canzoni (Vincent di Don McLean) di successo che omaggiano l'artista senza nemmeno bisogno di citarne il cognome nel titolo.