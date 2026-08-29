Addio a Franco Fontana, il fotografo per cui interpretare la realtà era meglio che raccontarla

Oggi quel linguaggio da lui brevettato è uscito dall'arte: è entrato nel quotidiano e, anche se ha perso un po' di afflato rivoluzionario, contiene ancora i germi di quel cambiamento radicale. E questo forse vale di più dei riconoscimenti del Moma o di quelle lauree honoris causa, di cui andava fiero perché "guadagnate sul campo". Perché in fondo per Fontana la fotografia non era mai stata una professione, quanto piuttosto una "continua realtà, che dona qualità alla vita”. Perché, dicendola un po' come piacerebbe a un semiologo, quell'arte era in grado di riempire di nuovi significati un qualunque significante: "La realtà è un po’ come un blocco di marmo. Ci puoi tirar fuori un posacenere o la Pietà di Michelangelo", asseriva Fontana. E forse oggi possiamo dire che aveva ragione una volta di più.