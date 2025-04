"Best Before", street art e fotografia invitano a non sprecare il futuro

Il titolo della mostra, "Best Before" richiama l'invito sulle confezioni dei generi alimentari a consumarli entro una certa data, prima che diventino rancidi. Allo stesso modo, Cibo e Martha Cooper invitano il pubblico della mostra, ma anche tutte le persone che per caso o per scelta osservano i murales degli street artist coinvolti, a non aspettare inermi la data di scadenza senza agire, a proteggere un presente fragile e sempre più in pericolo. "Gli scatti esposti vogliono rappresentare la memoria visiva di un'azione collettiva e costituire un ideale archivio della resistenza ma, anche, un'indagine sulla vera essenza della street art, sulla sua profonda relazione con il luogo e la società, e ancora, un'analisi sul momento e sull'effimero in contrapposizione al bisogno umano di preservare le cose nel tempo", spiega la curatrice Sara Maira. La street art, per sua natura, è destinata a non durare a lungo nel tempo: la fotografia è l'unico strumento per farla durare, l'unico modo per conservare la memoria.