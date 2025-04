Fotografia Europea con "Avere vent’anni" racconta fragilità e sfide delle nuove generazioni

Lo Speciale Diciottoventicinque, il progetto formativo di Fotografia Europea, torna con la quattordicesima edizione per accompagnare i giovani amanti della fotografia in un percorso che permette di imparare, condividere e confrontarsi con il mondo dell’arte fotografica, creando un vero progetto espositivo collettivo. Il progetto fotografico Women See Many Things, raccoglie gli sguardi di oltre 30 giovani donne del Kenya, Tanzania e Mozambico, in cui ambizioni e inquietudini comuni caratterizzano gli abitanti di questa zona di confine (la Swahili Coast) tra i venti e i trent’anni. Qui WeWorld - organizzazione no profit italiana indipendente attiva in 26 Paesi - ha realizzato tre workshop di fotografia partecipativa nei mesi di febbraio e marzo 2024. Da queste attività di fotografia partecipativa nascono gli scatti di "Women See Many Things", progetto condotto nell'ambito di Kujenga Amani Pamoja (Costruire la pace insieme) e cofinanziato dall'Unione Europea. La mostra "Electric Whispers" di Rä di Martino, a cura di Maria Rosa Sossai, esamina l’importanza del ruolo dei luoghi di aggregazione e d'incontro per i giovani che vivono in Libano, in un periodo drammatico, caratterizzato dall’acuirsi di conflitti che sembrano occupano nuovamente la vita quotidiana di questa terra e della sua popolazione.