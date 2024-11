Gli "Sguardi Sul Mondo" di Steve McCurry in mostra a Trieste

Ciascuno degli scatti che compongono la mostra è una sorta di finestra che si apre su mondi lontani, restituendo i volti, le esperienze e le storie raccolte dal fotografo durante i suoi viaggi. Con le sue fotografie, Steve McCurry svela frammenti nascosti di umanità: i colori saturi e vivaci fanno da contraltare a immagini di povertà, sradicamento e disperazione in quello che a prima vista sembra un paradosso, ma che invece è lo strumento attraverso cui far emergere la fierezza e la grande dignità sei soggetti immortalati. Come Sharbat Gula, la ragazza afghana il cui sguardo è diventato un’icona mondiale della fotografia. A rendere indimenticabili i ritratti di McCurry è proprio la relazione empatica che ha saputo instaurare con il soggetto e che riesce a trasmettere all'osservatore tanto che, talvolta, si ha la sensazione che siano le foto a scrutare chi le guarda. In questo modo si instaura un dialogo paritario tra due mondi diversi, tra osservato e osservante, capace di trascendere le diverse etnie, latitudini e difficoltà di vita.