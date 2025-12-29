"Flat Time Is the Right Time": la fotografia tra corpi, luoghi e nature morte in mostra nelle Marche

"Flat Time Is the Right Time" mostra inoltre come una raccolta curata possa raccontare l’evoluzione della fotografia attraverso scelte personali e sensibilità estetiche mirate. Alcune opere rivelano rivoluzioni interne alla storia fotografica, grazie ad autori che, spesso solitari e difficilmente inquadrabili in movimenti definiti, hanno contribuito a cambiare i linguaggi visivi e le pratiche artistiche. Il risultato è un’esposizione che unisce sperimentazione e poesia visiva, invitando il visitatore a confrontarsi con punti di vista originali e con nuove interpretazioni dei corpi, dei luoghi e degli oggetti che fotografi di ieri e di oggi hanno saputo rendere emblematici.