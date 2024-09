A Lugano il fascino dei viaggi per Luigi Ghirri

ln mostra, una selezione dl immagini più esplicitamente dedicate al viaggio raffigura persone in vacanza: il panorama a Hergiswil in Svizzera, uno scivolo e una giostra vuoti al Lido di Spina, un ombrellone a Orbetello, piccoli specchi in cui controllare il proprio aspetto a Marina di Ravenna. Sono, queste, immagini di calma silenziosa, in cui raramente accade qualcosa. La fotografia di una coppia che gioca a tennis sulla spiaggia sarebbe insignificante, se non fosse per la pallina poggiata proprio sulla linea dell'orizzonte, là dove il mare incontra il cielo. "Ciò che è decisivo per Ghirri non è un momento nel tempo, ma la sua distillazione" osserva il curatore James Lingwood.