Longevità alla portata di tutti: sfide e opportunità per il benessere fisico, mentale e finanziario

“Per comprendere la portata della longevità occorre partire dal titolo del talk: Un domani sostenibile. Cosa vuol dire? Uguale ad oggi o meglio di oggi”, incalza Stefano Volpato, Direttore Commerciale di Banca Mediolanum. “Ma per raggiungere questa consapevolezza occorre superare i bias cognitivi che ci condizionano, ancorandoci a un presente continuo che ci impedisce di immaginare noi stessi proiettati nella quarta età. Questo limite ci preclude dall’occuparci di noi stessi quando saremo più fragili. È come se parlassimo di una persona terza da noi. Come se ci trovassimo smarriti in un labirinto. Per uscirne occorre una visione dall’alto che ci aiuti a mettere in fila le discontinuità con cui confronteremo, creando cultura, preparazione, che rispondono ad una responsabilità sociale. La posta in gioco è alta, riguarda la nostra indipendenza economica, ovvero autonomia, dignità e libertà durante gli anni regalati dalla longevità”, ha spiegato.