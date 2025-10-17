Da Man Ray a David LaChapelle, in mostra la collezione di Carla Sozzani che racconta il Novecento

La fotosintesi è quel processo naturale che, grazie alla clorofilla, fa sì che l'energia luminosa del sole diventi energia chimica. Con un processo analogo, Carla Sozzani ha trasformato, tramite le riviste che ha diretto e gli spazi espositivi che ha fondato, la percezione del linguaggio visivo e fotografico. Per questo il titolo della mostra che al CAMeC di La Spezia riunisce oltre 150 scatti della sua collezione privata è proprio "Fotosintesi": a sottolinearne il ruolo catalizzatore e rivitalizzatore. L'esposizione, a cura di Maddalena Scarzella, è aperta fino al 22 marzo, e raccoglie alcuni scatti realizzati da 73 tra i più grandi fotografi che hanno attraversato la storia del Novecento, dalle avanguardie storiche fino ai giorni nostri.