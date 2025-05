Mario Giacomelli poeta della fotografia: due grandi mostre a Milano e Roma

Più che fotografie, quelle di Mario Giacomelli sono emozioni e sentimenti stampati su carta. La sua non è una ricerca della perfezione formale: anzi le sue immagini sono spesso sgrammaticate e sghembe. Ma è per questo efficaci: perché sono come la vita, forse non perfetta ma ricca di fascino e di autenticità. La libertà è la sua base di partenza, e lo sguardo che offre sull'uomo non è mai giudicante. La realtà è mostrata per quella che è, con la sua sofferenza e le contraddizioni ma anche la leggerezza e, in definitiva, la bellezza. Uno sguardo inoltre contemporaneo e dal respiro internazionale, o meglio universale, nonostante tutta la sua produzione sia stata realizzata in un raggio di 50 chilometri intorno alla sua città, Senigallia, nelle Marche. "La macchina fotografica è l’oggetto che sta tra ciò che è davanti all’artista e l’interiorità dell’artista stesso, e soltanto quando lavorano insieme riescono a creare, mentre, da soli, restano sterili. Per Giacomelli le fotografie sono le immagini delle sensazioni provate dall’artista, il quale, memore della lezione crociana di Giuseppe Cavalli, ha assimilato l’idea che si può essere poeti anche con l’obbiettivo perché con esso, e insieme a esso, è possibile trasformare la realtà in fantasia" ricorda Domenico Piraina, direttore Cultura e direttore di Palazzo Reale a Milano.