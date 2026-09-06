Il dipinto di un maestro italiano, portato in Argentina dai nazisti, verrà restituito agli eredi

Se non fosse stato per la fotografia di una vendita immobiliare oggi forse un capolavoro del Settecento italiano sarebbe ancora nell'ampia lista dei capolavori dispersi tra le pieghe della storia. Esattamente un anno fa invece, grazie al lavoro decennale di una squadra di giornalisti investigativi del quotidiano nederlandese Algemeen Dagblad, Ritratto di signora di Giuseppe Vittore Ghislandi è riemerso a sorpresa in una villa in vendita sul Mar della Plata. La dama dal volto enigmatico dipinta da Ghislandi stava lì, sul divano di un salotto in Argentina, lontana chilometri dagli eredi del legittimo proprietario, quel mercante d'arte ebreo che si era visto trafugare gran parte della sua collezione dagli ufficiali nazisti in tempo di guerra. Ora però i giudici sudamericani hanno disposto il ricongiungimento del quadro con la figliastra di Jacques Goudstikker, che potrà finalmente tornare a custodire l'opera del padre nei Paesi Bassi.